Белоруссия настаивает на погашении долга «Газпрома» за транзит газа в Европу по белорусской территор

После того, как Белорусская сторона не погасила долг за поставки газа в отведенный для этого срок до 21 июня, Газпром сократил подачу топлива в соседнюю республику на 7 млн кубометров в сутки, сообщает деловая газета «Взгляд». Это составляет 15% от ежедневного планового объема в 45 млн кубометров.

Премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума правительства в понедельник заявил, что Россия пока не будет уменьшать поставки газа в Белоруссию более чем на 15%. «Строго говоря, мы можем сократить поставки на 85 и более процентов, но пока не делаем это, имея в виду особое отношение к белорусским потребителям», - пояснил Путин.

В понедельник вечером Минэнерго Белоруссии заявило, что погасит долг за российский газ до 5 июля. В ответ Минск настаивает на погашении задолженности Газпрома за транзит российского газа в Европу по белорусской территории. Первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко назвал сумму задолженности - 217 млн долларов. «Они рассчитаются за транзит, мы - за газ», - сказал он.

Российская сторона признала за собой долг за транзит. Оплату долга представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал «чисто техническим вопросом, который может быть решен в любой момент».

В то же время Москва продолжает настаивать на максимально оперативном решении проблемы белорусской задолженности. «Две недели никто ждать не будет», - заявил Куприянов.