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Белоруссия настаивает на погашении долга «Газпрома» за транзит газа в Европу по белорусской территор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Белоруссия настаивает на погашении долга «Газпрома» за транзит газа в Европу по белорусской территор

22 июня 2010, 09:16ПолитикаArtem
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