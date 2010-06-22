Дмитрий Медведев встретится с Арнольдом Шварценеггером

22-24 июня Медведев посетит с визитом США, а затем 25-27 июня будет участвовать в Канаде в саммитах "большой восьмерки" и "большой двадцатки", сообщает finam.fm.ru

Как сообщает Русская служба новостей, Президент посетит Сан-Франциско и Кремниевую долину, ставшую прообразом инновационного центра «Сколково» в России. В честь высокого гостя губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер, известная тележурналистка и писательница, дадут обед. Также у Медведева запланирована встреча с соотечественниками, проживающими на Западном побережье США.