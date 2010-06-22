Дмитрий Медведев встретится с Арнольдом Шварценеггером
22 июня 2010, 09:22ПолитикаArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня Дмитрий Медведев отправляется с визитом в Северную Америку. Поездка будет продолжаться до 27 июня.
22-24 июня Медведев посетит с визитом США, а затем 25-27 июня будет участвовать в Канаде в саммитах "большой восьмерки" и "большой двадцатки", сообщает finam.fm.ru
Как сообщает Русская служба новостей, Президент посетит Сан-Франциско и Кремниевую долину, ставшую прообразом инновационного центра «Сколково» в России. В честь высокого гостя губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер, известная тележурналистка и писательница, дадут обед. Также у Медведева запланирована встреча с соотечественниками, проживающими на Западном побережье США.
С Бараком Обамой российский лидер встретится 24 июня в Вашингтоне.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей