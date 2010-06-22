Выборы в Польше: лидирует Бронислав Коморовский

Он получил 41,54 процента голосов избирателей. На втором месте с незначительным отрывом - глава партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский (36,46 процента голосов).

Оба политика будут участвовать в решающем втором туре выборов, который состоится 4 июля. Имя нового главы государства определит простое арифметическое большинство голосов.

Согласно данным социологических опросов, в голосовании 4 июля большинство избирателей поддержит Бронислава Коморовского.

Всего на пост президента претендовали 10 кандидатов. Третьим в президентской гонке стал самый молодой кандидат, 36-летний представитель партии Союз демократических левых сил Гжегож Наперальский (13,68 процента). Остальные семь кандидатов на пост президента Польши не набрали и трех процентов голосов.

Президентские выборы в Польше проводятся досрочно из-за трагической гибели главы государства Леха Качинского а авиакатастрофе под Смоленском.