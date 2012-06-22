Депутаты Исаеву «оценить» не смогли

Комиссия по соцполитике нижнетагильской гордумы под председательством депутата-металлурга Владимира Радаева признала деятельность Валентины Исаевой и мэрии в целом удовлетворительной. Комиссия по горхозяйству (председатель – депутат от УВЗ Андрей Галахов)поставила градоначальнице «неуд». А вчера этот же отчет муниципалитета пыталась оценить комиссия по бюджету и экономической политике.

В итоге голосованияполовина присутствующих нардепов высказались за удовлетворительную оценку, а все остальные воздержались. «Я предлагаю принять эту информацию к сведению», - заявил на заседании комиссии депутат Алексей Кубасов, хотя такой оценки отчетане предусмотрено. А присутствующий на заседании председательгордумы АлександрМаслов от каких-либо публичных оценок вообще воздержался.

Сама градоначальница, не устающая повторять, что « с таким бюджетом нормально городу жить невозможно», с тревогой ждет итогового заседанияпредставительного органа власти Нижнего Тагила. Есть вероятность, сообщил один из чиновников мэрии, чтодепутаты большинством голосов могут поставить Исаевой «годовую двойку»и, соответственно, это прозвучит как очередной намек на досрочную отставку.

Срок официальных полномочий градоначальницы заканчивается, напомним, в начале октября текущего года,а очередноезаседание гордумы – уже в конце июня.