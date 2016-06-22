Письмо Дмитрию Медведеву от избирателей Нижнего Тагила предлагают подписать сотрудникам УВЗ (ФОТО)

Сотрудник УВЗ, предоставивший фотографию, утверждает, что в письме речь идет о ситуации с исключением из числа победителей праймериз полковника Абдулкадырова. Однако в документе, под которым на градообразующем предприятии начали собирать подписи, не значится ни одна фамилия. В письме присутствует формулировка:

Рабочий город в Государственной Думе должен представлять трудящийся человек, которого знают и поддерживают заводчане.

О ком конкретно идёт речь – не уточняется. В отделе по связям с общественностью УВЗ рассказали о том, что руководство предприятия не имеет отношения к этому письму:

Предприятие не занимается участием в политической деятельности. Все общественные инициативы проводятся профсоюзом или другими общественными организациями.

В нижнетагильском отделении профсоюзной организации «Уралвагонзавод» от комментариев отказались.

Рабочие предприятия подтвердили, что письмо попадало им в руки, но подписывать его никто не заставлял.