Незаконно занимающий должность чиновник из Камышлова уволился после проверки прокуратуры

Сергей Сухогузов устроился на должность главного специалиста в одном из отделов администрации городского округа 4 августа 2014 года. А уже 3 октября его назначили замом по экономике.

Отметим, что по закону необходимый стаж для должности составляет не менее 6-ти лет муниципальной службы или не менее 7 лет в сфере экономики. Стаж Сухогузова - 1,1 года и 2,9 месяцев соответственно.