Незаконно занимающий должность чиновник из Камышлова уволился после проверки прокуратуры
22 июня 2017, 08:45Политика
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В Камышлове накануне прокуратура проверила соблюдения требования закона о противодействии коррупции. Так, заместитель главы администрации по экономике занимал свою должность с нарушением законодательства о государственной службе, передает пресс-служба ведомства.
Сергей Сухогузов устроился на должность главного специалиста в одном из отделов администрации городского округа 4 августа 2014 года. А уже 3 октября его назначили замом по экономике.
Отметим, что по закону необходимый стаж для должности составляет не менее 6-ти лет муниципальной службы или не менее 7 лет в сфере экономики. Стаж Сухогузова - 1,1 года и 2,9 месяцев соответственно.
Прокуратура потребовала мэрию расторгнуть договор с чиновником. Однако во время судебных тяжб Сухогузов уволился «по инициативе работника».
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