Бывшему мэру Новоуральска назначили надбавку к пенсии в размере 64 тысячи рублей
22 июня, 12:55Политика
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Экс-глава муниципалитета Новоуральска Владимир Машков будет получать надбавку к пенсии в размере 64 тысяч рублей.
Депутат новоуральской городской думы Дмитрий Никаноров сообщил, что Владимир Машков проработал в законодательном собрании Свердловской области менее 10 лет.
Затем политик стал мэром Новоуральска, где достиг пенсионного возраста. В 2017 году Владимир Машков сменил должность мэра на место в правительстве Калининградской области.
Дмитрий Никаноров обратился в администрацию Новоуральска для получения объяснений, почему такая высокая пенсия была назначена бывшему мэру.
Владимир Машков покинул пост заместителя главы администрации Калининграда и руководителя комитета городского хозяйства по собственному желанию, сообщает «Уралинформбюро».
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