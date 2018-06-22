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Бывшему мэру Новоуральска назначили надбавку к пенсии в размере 64 тысячи рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшему мэру Новоуральска назначили надбавку к пенсии в размере 64 тысячи рублей

22 июня, 12:55Политика
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