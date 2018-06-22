Бывшему мэру Новоуральска назначили надбавку к пенсии в размере 64 тысячи рублей

Депутат новоуральской городской думы Дмитрий Никаноров сообщил, что Владимир Машков проработал в законодательном собрании Свердловской области менее 10 лет.

Затем политик стал мэром Новоуральска, где достиг пенсионного возраста. В 2017 году Владимир Машков сменил должность мэра на место в правительстве Калининградской области.

Дмитрий Никаноров обратился в администрацию Новоуральска для получения объяснений, почему такая высокая пенсия была назначена бывшему мэру.

Владимир Машков покинул пост заместителя главы администрации Калининграда и руководителя комитета городского хозяйства по собственному желанию, сообщает «Уралинформбюро».