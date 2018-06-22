Депутаты ЗакСо отклонили законопроект о народных выборах мэра Екатеринбурге
22 июня, 09:00Политика
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Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 21 июня отклонили законопроект о возвращении проведения всенародных выборов главы Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Члены комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления провели совещание, на котором против законодательной инициативы проголосовали пять участников встречи. Поддержал законопроект только один депутат из присутствующих.
Окончательное заседание пройдет на следующей неделе, 26 июня, на заседании Законодательного собрания региона, передаёт издание URA.RU.
Напомним, 3 апреля текущего года в Екатеринбурге приняли закон об отмене всенародных выборов мэра.
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