Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий попали под санкции Украины

Как сообщает «Наша газета», власти Украины обнародовали документ о новых санкциях в отношении России. В список российских деятелей, которым запрещен въезд на территорию Украины, попали Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.

Также под санкции попали: свердловский политолог Павел Крашенинников, Александра Буркова – председатель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, директор ЦПКиО Роман Шадрин.

Также санкции коснулись ряда крупных предприятий, в список попали «Уральские Авиалинии», «Уралэлектромаш», «Уральский шинный завод» и другие.