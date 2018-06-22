Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий попали под санкции Украины
22 июня, 12:15Политика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал очередной документ о введении новых санкций в отношении России. В список россиян, которым запретили въезд в страну, попал Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области и экс-глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает «Наша газета», власти Украины обнародовали документ о новых санкциях в отношении России. В список российских деятелей, которым запрещен въезд на территорию Украины, попали Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.
Также под санкции попали: свердловский политолог Павел Крашенинников, Александра Буркова – председатель партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, директор ЦПКиО Роман Шадрин.
Также санкции коснулись ряда крупных предприятий, в список попали «Уральские Авиалинии», «Уралэлектромаш», «Уральский шинный завод» и другие.
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