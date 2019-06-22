Глава екатеринбургского избиркома ушел в отставку
Сегодня, 10:53ПолитикаФото: Избирком Екатеринбурга
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Председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров ушел в отставку, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Захаров переходит на должность руководителя аппарата администрации города, поэтому он предпочел прекратить свои полномочия на должности главы избиркома.
Некорректно две должности занимать,подчеркнул Захаров.
На новом месте он должен приступить к работе 24 июня.
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