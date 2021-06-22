Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021

Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021

Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021

Сегодня, 19:50
Политика
Александра Логинова
Фото: 1Mediainvest.ru
Кто в Нижнем Тагиле заявил о политических амбициях на осенние выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области или может в перспективе претендовать на мандат - читайте в спецпроекте TagilCity.ru. Вас ждут знакомые фамилии и малоизвестные фигуры. Тем интереснее, не так ли?

В Нижнем Тагиле на выборы традиционно будут выдвигаться кандидаты по трем одномандатным округам (Дзержинский №19, Ленинский №20 и Тагилстроевский №21). Также часть политиков попадет в территориальные списки партий, от места в которых зависят шансы попасть в итоговые списки партии в органе власти. За голоса избирателей поборются как действующие депутаты с опытом (в том числе представители градообразующих предприятий ЕВРАЗ НТМК и УВЗ), так и новые в уральской политике люди.

Редакция проанализировала СМИ и соцсети, официальные заявления деятелей и партий, а также мнения экспертов и данные инсайдеров. В итоге получился проект, который по мере появления новых данных и персон мы будем обновлять.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивВыборы-2021
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