Тагильский гамбит: редакция TagilCity.ru рассказывает о выборах в ЗакСО-2021

Кто в Нижнем Тагиле заявил о политических амбициях на осенние выборы депутатов Законодательного собрания Свердловской области или может в перспективе претендовать на мандат - читайте в спецпроекте TagilCity.ru. Вас ждут знакомые фамилии и малоизвестные фигуры. Тем интереснее, не так ли?

В Нижнем Тагиле на выборы традиционно будут выдвигаться кандидаты по трем одномандатным округам (Дзержинский №19, Ленинский №20 и Тагилстроевский №21). Также часть политиков попадет в территориальные списки партий, от места в которых зависят шансы попасть в итоговые списки партии в органе власти. За голоса избирателей поборются как действующие депутаты с опытом (в том числе представители градообразующих предприятий ЕВРАЗ НТМК и УВЗ), так и новые в уральской политике люди. Редакция проанализировала СМИ и соцсети, официальные заявления деятелей и партий, а также мнения экспертов и данные инсайдеров. В итоге получился проект, который по мере появления новых данных и персон мы будем обновлять. Тагильский гамбит. Обзор выборов в Законодательное собрание Свердловской области-2021

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