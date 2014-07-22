Нижний Тагил занял первое место в рейтинге должников за энергетические ресурсы (ФОТО)

За последние два года его задолженность перед поставщиками не только не сократилась, а увеличилась и уже составляет 3,8 миллиарда рублей. Долги накоплены перед «Уралсевергазом», поставщиками электроэнергии, а также перед предприятиями «Уралвагонзавод» и НТМК пояснил чиновник.