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Нижний Тагил занял первое место в рейтинге должников за энергетические ресурсы (ФОТО)
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Нижний Тагил занял первое место в рейтинге должников за энергетические ресурсы (ФОТО)

22 июля 2014, 09:40Политика
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