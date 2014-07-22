Нижний Тагил занял первое место в рейтинге должников за энергетические ресурсы (ФОТО)
Накануне в администрации губернатора состоялось совещание, на котором глава региона Евгений Куйвашев и министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов обсудили готовность муниципальных образований области к предстоящему отопительному сезону. Нижний Тагил вызывает у правительства особую озабоченность.
Николай Смирнов рассказал, что Нижний Тагил занимает первое место по объему долгов, сообщает официальный сайт губернатора Свердловской области.
За последние два года его задолженность перед поставщиками не только не сократилась, а увеличилась и уже составляет 3,8 миллиарда рублей. Долги накоплены перед «Уралсевергазом», поставщиками электроэнергии, а также перед предприятиями «Уралвагонзавод» и НТМК пояснил чиновник.
Фотографии с сайта губернатора
Отметим, что накануне администрацией Нижнего Тагила было решено активно бороться с неплательщиками – впереди судебные процессы и взыскания. Все это связано еще и с тем, что область отказала в финансировании одного из ведущих проектов программы комплексного развития города – «Теплый город». По всей видимости, репутация города-должника в данном случае сыграла ведущую роль.
© TagilCity.ru