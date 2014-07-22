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Валерий Кузьминых получил реальный срок по двум статьям УК РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Валерий Кузьминых получил реальный срок по двум статьям УК РФ

22 июля 2014, 14:25Политика
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