Валерий Кузьминых получил реальный срок по двум статьям УК РФ

Напомним, несколько месяцев назад, поступил сигнал, что сотрудник Управления ЖКХ предлагает за вознаграждение решение вопросов по участию компаний в конкурсных процедурах и их гарантированной победе. Конкретно речь о конкурсе в выборе подрядчика для проведения капитального ремонта жилого дома на ул. Карла Маркса. Информацию довели до сведения Главы города, и было принято решение о проведении комплекса мероприятий по задержанию мошенника.

Информация о вынесении приговора появилась на сайте Ленинского районного суда, местных и региональных СМИ. Отметим, что в суд дело поступило 2 июня 2014 года. Судьей на заседании был Александр Семериков.

Валерий Кузьминых, судя по материалам дела, обвиняется по двум статьям - «Покушение на преступление» (ст.30 ч.3 УК РФ) и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения» (ст.159 ч.3 УК РФ).

В Ленинском суде сообщили, что Кузьминых получил один год в колонии общего режима. Приговор в силу не вступил, у защиты есть право обжаловать решение суда. Отметим, что это один из первых серьезных процессов, связанных с возбуждением уголовного дела среди чиновников в Нижнем Тагиле.