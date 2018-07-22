Госдума дала время для обсуждения пенсионной реформы

Первое чтение законопроекта прошло в Госдуме в четверг, 19 июля. По итогам депутатами было принято решение о продлении сроков принятия поправок к законопроекту. Данное решение было принято, поскольку вопрос должен обсуждаться более широко. Изначально предоставить поправки необходимо было до 18 августа, сейчас выделили время до 24 сентября.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, общественная дискуссия необходима, поскольку нужно учесть многие мнения. Федорова подчеркнула, что практически все понимают, что пенсионную систему нужно скорректировать.

Базовый принцип – повышение пенсионного возраста, думаю, остается. Но как конкретно это будет выглядеть, какими этапами будет реализовано решение, какими оговорками, пока предсказывать раносказала Федорова.

Также эксперт отметила, что первое чтение законопроекта подтвердило, что с пенсионной системой страны нужно что-то делать. По ее словам, когда президент высказался на эту тему, он дал понять, что, с одной стороны, он уделяет огромное внимание этой ситуации, поскольку это очень значимая для страны реформа, которая коснется миллионов людей. И он готов выслушать все точки зрения.

С другой стороны, глава государства Владимир Путин 20 июня высказался о том, что обсуждение не должно сводиться к следующему: «повышать или не повышать». Дискуссия должна содержать предложения по развитию здравоохранения и по гарантиям для людей, которых в скором времени ждет выход на пенсию.

Президент подчеркнул, что окончательное решение по параметрам пенсионных изменений еще не принято, и он будет следить за ситуацией, сложившейся вокруг обсуждения законопроекта. Также, по мнению главы государства, решение необходимо принять только после всестороннего обсуждения и учета мнения россиян.

Путин четко понимает, что изменение рамок пенсионного возраста не может не вызвать недовольства, но если бездействовать, то через 10 лет наступит крах пенсионной системы, что приведет к краху системы соцзащиты, а в дальнейшем и к росту бедности.

В России существует проект ратификации конвенции МОТ, которая дает гарантии людям пенсионного возраста на возвращение убытков от утраченного заработка в размере не менее 40%. С начала существования ПФ выплаты на эти цели увеличились с 54 млн рублей до 3,5 триллиона рублей. К 2024 году сумма выплат вырастет до 5 триллионов. В этом случае деньги придется брать из других областей.

Пенсионная реформа назрела уже давно, так как рамки пенсионного возраста были установлены более 50 лет назад, еще в СССР, когда продолжительность жизни была меньше. Сейчас в стране 30% россиян – это пенсионеры. Продолжительность жизни повышается. По данным Росстата, через шесть лет мужчины будут жить до 73,4 года, женщины – до 82,1 лет. Соответственно, число пенсионеров увеличится, а это приведет к уменьшению средств в пенсионной системе. Если реформу не проводить, то на одного пенсионера будет приходиться два работающих россиянина.

Парламентарий Андрей Макаров отметил, что по новому законопроекту пенсионные выплаты превысят уровень инфляции. По его мнению, средств на пенсионные выплаты всегда хватит, но стоит другая задача – увеличить их, и для государства эта задача стоит на первом месте.

Именно увеличение продолжительности жизни и индексация пенсионных выплат учитывается в рассматриваемом законопроекте.