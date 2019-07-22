Пиарщик РПЦ заявил о прощении екатеринбуржцев за протесты у Храма-на-драме
Сегодня, 13:28ПолитикаФото: официальный сайт РПЦ
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Главный пиарщик РПЦ Владимир Легойда в интервью «Российской газете» сообщил, что «РПЦ простила екатеринбуржцев». Речь идет о протестах у Храма-на-драме.
Сюжеты: Екатеринбург
Он отметил, что жители Екатеринбурга протестовали не против храма, а против его строительства на месте сквера. Данная ситуация сложилась по причине недостаточной информированности горожан о новых проектах, а также из-за вмешательства сторонних лиц.
Легойда также высказался касательно недопустимости называть горожан «бесами». Напомним, что так защитников сквера назвал телеведущий Владимир Соловьев.
Протесты в Театральном сквере прошли в середине мая. После общественных волнений было принято решение о выборе новой площадки для строительства Храма святой Екатерины. В результате пикетов несколько человек привлечены к административной ответственности, в отношении шестерых участников возбуждены уголовные дела.
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