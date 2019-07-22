Пиарщик РПЦ заявил о прощении екатеринбуржцев за протесты у Храма-на-драме

Он отметил, что жители Екатеринбурга протестовали не против храма, а против его строительства на месте сквера. Данная ситуация сложилась по причине недостаточной информированности горожан о новых проектах, а также из-за вмешательства сторонних лиц.

Легойда также высказался касательно недопустимости называть горожан «бесами». Напомним, что так защитников сквера назвал телеведущий Владимир Соловьев.