Свердловский министр сельского хозяйства Дегтярев скончался от коронавируса
Сегодня, 16:58ПолитикаФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Сегодня скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Intagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Ранее у Дегтярев был диагностировали коронавирус. Губернатор выразил соболезнования родственникам скончавшегося министра.
Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ.
Напомним, ранее от коронавирусной инфекции нового типа скончалась депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина.
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