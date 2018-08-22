Екатеринбургский избирком признал незаконной агитацию в газете «Уральский раздел»

Члены избиркома направили жалобу в Роскомнадзор и полицию на газету из-за материалов о кандидатах Сергее Жукове, Сергее Воронине, Анастасии Немец. В данных материалах были обнаружены нарушения к печати агитстатей.

У издания не было права на публикацию агитационных материалов, поскольку оно не прошло аккредитацию. Кроме того, они были напечатаны задолго до начала срока агитации, установленного законом. Газета печаталась в Березовском, однако по указанным адресам редакции расположены жилые квартиры, и сотрудников издания найти не удалось.