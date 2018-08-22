Екатеринбургский избирком признал незаконной агитацию в газете «Уральский раздел»
Сегодня, 08:00Политика
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В Екатеринбурге избирком нашел в газете «Уральский раздел» незаконную агитацию.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: justmedia.ru
Члены избиркома направили жалобу в Роскомнадзор и полицию на газету из-за материалов о кандидатах Сергее Жукове, Сергее Воронине, Анастасии Немец. В данных материалах были обнаружены нарушения к печати агитстатей.
У издания не было права на публикацию агитационных материалов, поскольку оно не прошло аккредитацию. Кроме того, они были напечатаны задолго до начала срока агитации, установленного законом. Газета печаталась в Березовском, однако по указанным адресам редакции расположены жилые квартиры, и сотрудников издания найти не удалось.
Тираж газеты будет изъят.
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