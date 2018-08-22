Политтехнологи Екатеринбурга просят ЦИК защитить выборы от криминала

Руководители предвыборных штабов кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга обратились к главе ЦИК Элле Памфиловой, полпреду Николаю Цуканову, заместителю генпрокурора Юрию Пономарёву и начальникам ГУВД и УФСБ Свердловской области с просьбой защитить выборы от криминальных событий.
По мнению ряда российских политтехнологов, предвыборная кампания 2018 года в Екатеринбурге является «самой жёсткой» за последние 3 года.
После ряда нападений на представителей предвыборных штабов кандидатов в депутаты городской думы в адрес ЦИК, Генеральной прокуратуры, ГУВД и УФСБ по Свердловской области, а также в приёмную полномочного представителя президента РФ в уральском регионе были направлены обращения с просьбой о помощи. Руководители штабов Владимира Нагибина, Елены Дерягиной, Алексея Бородина призвали Эллу Памфилову, Николая Цуканова и Юрия Пономарёва посодействовать в привлечении организаторов нападений к ответственности.
Криминальные действия стали системой в округе. Внятных способов защиты мы обеспечить не можем. Против нас ведётся кампания в рамках уголовного законодательства. Без огласки ситуация будет продолжаться. Мы не знаем, где остановятся организаторы этих акций,рассказал руководитель штаба Владимира Нагибина Денис Граматчиков.
«ЕТВ» отмечает, что на данный момент все обращения представителей кандидатов в депутаты Екатеринбурга в полицию остались в рамках административного кодекса.