Политтехнологи Екатеринбурга просят ЦИК защитить выборы от криминала

По мнению ряда российских политтехнологов, предвыборная кампания 2018 года в Екатеринбурге является «самой жёсткой» за последние 3 года.

После ряда нападений на представителей предвыборных штабов кандидатов в депутаты городской думы в адрес ЦИК, Генеральной прокуратуры, ГУВД и УФСБ по Свердловской области, а также в приёмную полномочного представителя президента РФ в уральском регионе были направлены обращения с просьбой о помощи. Руководители штабов Владимира Нагибина, Елены Дерягиной, Алексея Бородина призвали Эллу Памфилову, Николая Цуканова и Юрия Пономарёва посодействовать в привлечении организаторов нападений к ответственности.

Криминальные действия стали системой в округе. Внятных способов защиты мы обеспечить не можем. Против нас ведётся кампания в рамках уголовного законодательства. Без огласки ситуация будет продолжаться. Мы не знаем, где остановятся организаторы этих акций,рассказал руководитель штаба Владимира Нагибина Денис Граматчиков.