На Урале депутат лишен полномочий за недостоверные сведения в декларации
Сегодня, 15:24ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Суд лишил полномочий депутата Волчанской городской думы шестого созыва из-за предоставления недостоверных сведений в декларации, сообщает Накануне.ру со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.
По сообщению надзорного ведомства, депутат указал не весь свой доход за 2017 год, а также не указаны сведения о недвижимости супруги. Речь идет о долях в квартире, жилом доме и праве собственности на земельный участок.
На заседании Волчанской городской думы решение о сложении полномочий депутата принято не было. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены.
Ранее в Нижней Салде депутат лишился мандата из-за использования пиратского ПО.
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