Корюков возглавил рабочую группу по пенсионной реформе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге создана рабочая группа, которая будет исполнять поручения президента РФ Владимира Путина по осуществлению пенсионных изменений. Руководителем группы назначен заместитель главы администрации города по экономике Андрей Корюков.

По информации из пресс-службы мэрии Екатеринбурга, рабочая группа подготовит предложения, направленные на изменение нормативно-правовых актов с целью сохранения действующих льгот для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет, попадающих под действие пенсионной реформы.