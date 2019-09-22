Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию в России
Сегодня, 12:47ПолитикаФото: kremlin.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью с «Московским комсомольцем» заявил, что допускает возможность отмены призыва в армию.
На вопрос журналиста об отмене призыва на военную службу министр ответил, что такая возможность есть, но он считает это неправильным.
Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае,отметил Шойгу.
По мнению министра, резерв из обычных граждан помимо профессиональных военных нужен в случае угрозы войны для укрепления Вооружённых сил.
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