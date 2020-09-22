Евгений Куйвашев уволил объявленного банкротом главу электронного правительства

Евгений Куйвашев уволил объявленного банкротом главу электронного правительства

Сегодня, 14:31ПолитикаPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил Романа Кислова, который возглавлял ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» с февраля этого года, сообщает 66.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Роман Кислов признан банкротом. Такие люди не имеют право в течение трех лет заниматься предпринимательством и занимать руководящие должности в органах государственной власти.

Как объясняют в департаменте информационной политики, при назначении Кислова на должность были рассмотрены документы, предусмотренные статьей Трудового кодекса.

Во время работы Кислова ГБУ «Оператор электронного правительства» заключило контрактов на сумму 46,9 миллионов рублей.

Напомним, Роман Кислов был объявлен банкротом в январе 2019 года. У него долги по ипотеке около двух с половиной миллионов рублей и более пяти миллионов по кредитам.

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