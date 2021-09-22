Сенатор Аркадий Чернецкий готов работать в Свердловском парламенте

Сенатор Аркадий Чернецкий готов работать в Свердловском парламенте
Сенатор Аркадий Чернецкий готов работать в Свердловском парламенте
Сегодня, 15:33ПолитикаФото: 1МI
Сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий готов сменить пост и работать там, где он будет наиболее востребован на благо региона и Екатеринбурга.

О готовности сменить пост сенатора и заняться работой в Свердловской области заявил помощник Аркадия Чернецкого Константин Пудов, сообщает «Областная газета».

Депутаты нового созыва Законодательного собрания Свердловской области, сразу после официального вступления в полномочия, должны будут в первую очередь определиться с кандидатурой председателя парламента. Также необходимо будет избрать представителя региона в Совете Федерации.

Помощник сенатора также напомнил, что Аркадий Чернецкий уже встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Политики тогда обсуждали перспективы дальнейшей работы Чернецкого в верхней палате российского парламента.

Напомним, выборы в ЗагСО и Государственную Думу РФ прошли 17–19 сентября 2021 года.

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