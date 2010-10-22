Нижнетагильские парламентарии создадут в городе общественную палату

Палата будет состоять из 15 тагильчан. Пять кандидатур будут утверждаться городской думой, пять – главой города, еще пять будут представлены партиями, общественными религиозными, профессиональными, научными или творческими объединениями. Благодаря новому коллегиальному органу при принятии решений по наиболее острым вопросам развития города будут учитываться интересы не только власти, но и рядовых горожан. Предполагается, что общественная палата начнет работу в марте 2011 года, отметили в аппарате городской думы.