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С сигаретой на детской площадке? Готовь 3000 рублей!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С сигаретой на детской площадке? Готовь 3000 рублей!

22 октября 2013, 13:55Политика
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