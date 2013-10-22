С сигаретой на детской площадке? Готовь 3000 рублей!

Накануне резко возросли штрафы за курение в общественном месте, была даже сделана расшифровка, что считается таким местом, а что нет . Однако Президент РФ Владимир Путин решил еще добавить строгости и усилил ответственность.

Так, теперь минимальный штраф за курение в неположенном месте – 1500 рублей, а на детской площадке – 3000 рублей. Ужесточается также наказание за нарушение правил продажи табака.

Вся загвоздка в том, что перекур длится 3-5 минут и даже меньше, то есть вызывать оперативников на место преступления нет смысла, и единственный способ не только уличить, но и наказать – регулярное патрулирование дворов, площадей и, конечно, детских площадок. Согласитесь, будет вполне уместно оперативное мероприятие, например, «Сигарета-2013», результатом которого станут сотни оштрафованных за самый короткий срок.