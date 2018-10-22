Заксобрание увеличит на 335 рублей пенсии в Свердловской области

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области будут рассматривать законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.

В соответствии с содержанием документа, прожиточный минимум хотят увеличить на 335 рублей. Сейчас сумма прожиточного минимума составляет с 8 511 рублей. Таким образом, рост прожиточного минимума для пенсионеров составит 3,9 % до 8 846 рублей.

Увеличение в 2019 году величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области до уровня 8846 рублей в месяц будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров,говорится в пояснительной записке.