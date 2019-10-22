Новый ФАП в Висимо-Уткинске начнёт свою работу в ноябре
Сегодня, 17:00ПолитикаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В посёлке Висимо-Уткинск в ноябре откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. Для организации удобного подъезда к ФАПу администрация Нижнего Тагила организовала благотворительную акцию, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Для благоустройства прилегающей территории вокруг медицинского пункта было отсыпано 500 тонн щебня. В работе приняли участие представители муниципалитета, специалисты природного парка «Река Чусовая», члены добровольной пожарной дружины, работники АХЧ из Демидовской больницы. Технику на благотворительной основе предоставили две транспортные компании.
Напомним, новый модульный медицинский пункт заменит в Висимо-Уткинске старый ФАП. К нему подведена вода, канализация, проведено электрическое отопление. Открытие нового ФАПа проходит в рамках областной программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года».
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