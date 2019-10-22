Новый ФАП в Висимо-Уткинске начнёт свою работу в ноябре

Для благоустройства прилегающей территории вокруг медицинского пункта было отсыпано 500 тонн щебня. В работе приняли участие представители муниципалитета, специалисты природного парка «Река Чусовая», члены добровольной пожарной дружины, работники АХЧ из Демидовской больницы. Технику на благотворительной основе предоставили две транспортные компании.