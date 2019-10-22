В Екатеринбурге пройдет заседание Школы мэров

Участников мероприятия ждут деловые игры, в ходе которых будет выясняться, кто тормозит реализацию нацпроектов в регионе. Ранее Школа мэров проходила в рамках лекций и докладов. Однако градоначальники отметили, что подобный формат не очень интересен.

Заседания пройдут в конгресс-холле Екатеринбурга. В этот раз на мероприятии не будет свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Он находится в Белоруссии.

Цель нашего собрания — отработка вопросов, связанных с реализацией национальных проектов. Приглашены московские специалисты. Это не только Владимир Соловьев, но и представители его команды. Дискуссия станет полезной для всех ее участников,сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.