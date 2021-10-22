ВЭБ.РФ: Качество жизни улучшит реализация новых проектов развития

По итогам первых девяти месяцев 2021 года рекордные показатели по выдачам в российскую экономику бьет крупнейший институт развития — ВЭБ.РФ. Общий объем выданных им кредитов вырос в 2,5 раза.

С января по сентябрь текущего года средства от банка развития получили не менее 30 проектов, сообщают newizv.ru. В результате создали около 13 тысяч рабочих мест. Кредиты и поручительства достигли за указанный период суммы, превышающей 700 миллиардов рублей. В сравнении с уровнем предыдущего года общий объем кредитов продемонстрировал рост в 2,5 раза. Крупнейший банк развития в последнее время весьма успешно наращивает портфель своих аэропортовых проектов — он кардинально модернизирует существующие и активно строит новые. В аэропорту Хабаровска в сентябре стартовало строительство аэровокзала международного сообщения. Причем речь идет в данном случае об очень сжатых сроках реализации проекта — всего 18 месяцев. Оборудованный в соответствии с последним словом техники терминал сможет принимать ежегодно около миллиона пассажиров. Ранее ВЭБ.РФ взял на себя финансирование строительства нового терминала внутренних авиалиний в Хабаровске. «С начала 2021 года ВЭБ.РФ начал финансировать 28 новых проектов, — сообщил первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. — Среди них — крупнейшие промышленные производства: завод по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе, электрометаллургический завод в Выксе, производство сжиженного природного газа „Арктик СПГ-2“, проект по разработке Корбалихинского месторождения полиметаллов в Алтайском крае». В Таганроге ВЭБ сейчас оказывает поддержку реконструкции трамвайной сети: на линиях уже работает первый новый транспорт. Модернизация планируется глобальная: здесь заменят весь трамвайный парк и обеспечат прокладку бесшумных рельсов. Официальный представитель ВЭБ указал на следующий важнейший момент для банка развития: реализация каждого нового проекта должна предполагать качественные изменения в жизни людей. Эффективность проектов определяют с помощью индекса качества жизни в городах. Что касается поручительств ВЭБ.РФ по кредитам для бизнеса, оформляемым частными банковскими структурами, то по итогам первых девяти месяцев 2021 года их объем превысил отметку в 100 миллиардов рублей. Льготная ставка на уровне трех процентов годовых позволяет предпринимателям сохранять рабочие места в сложных условиях в связи с пандемией коронавируса.

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