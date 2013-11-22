Сергей Носов ответил на вопросы жителей Дзержинского района

Во время полуторачасового общения Сергей Носов рассказал собравшимся о ситуации в городе и ответил на 21 вопрос. Горожане передали Главе 65 письменных обращений, на которые он пообещал дать ответ.

В городе за этот год сделано очень многое, чтобы улучшить ситуацию. Главное, каким будет бюджет 2014 года. Проблемы в городе еще не решены окончательно, поэтому ваши заявки мы учтем и продолжим реализовывать программу развития Нижнего Тагила отметил в своем выступлении Сергей Носов.

Особое внимание Глава уделил системе жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время создается региональный ремонтный фонд, который будет финансировать ремонт домов и в нашем городе сказал он.

В ходе общения с Главой жители Дзержинского района затронули практически все темы, касающиеся жизни города. Это состояние жилищного фонда, водо- и теплоснабжение, медицинское обслуживание, качество ремонта дорог и вопросы обеспечения жителей муниципальным жильем. Особо активно собравшиеся обсудили действия некоторых управляющих компаний.

Мы готовы брать управление домами на себя, для этого и создана муниципальная управляющая компания», - сказал Сергей Носов. - Но выбор всегда остается за жителями.

В конце встречи Глава города пообещал жителям Дзержинского района, что общение в таком формате будет продолжено и в следующем году.