Стала известна дата большой пресс-конференции Владимира Путина

Сообщается, что сегодня стартовала аккредитация СМИ для участия в мероприятии. Подать заявку могу представители СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также представители иностранных СМИ, имеющие аккредитацию при МИДе России.

Большая пресс-конференция для СМИ проводится с 2001 года. Традиционно президент в течение нескольких часов отвечает на вопросы журналистов. Самая продолжительная конференция состоялась в 2008 году. Тогда Путин отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.