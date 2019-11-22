Стала известна дата большой пресс-конференции Владимира Путина
Сегодня, 14:59ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Сообщается, что сегодня стартовала аккредитация СМИ для участия в мероприятии. Подать заявку могу представители СМИ, зарегистрированных в Роскомнадзоре, а также представители иностранных СМИ, имеющие аккредитацию при МИДе России.
Большая пресс-конференция для СМИ проводится с 2001 года. Традиционно президент в течение нескольких часов отвечает на вопросы журналистов. Самая продолжительная конференция состоялась в 2008 году. Тогда Путин отвечал на вопросы журналистов 4 часа 40 минут.
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