В Екатеринбурге начались довыборы в городскую думу

В Екатеринбурге стартовали довыборы двух депутатов в городскую думу.

Вакантные места появились в гордуме из-за смерти Елены Дерягиной, Олега Кагилева посадили на семь лет за взятку. Всего открыто 68 участков для голосования. Избираются кандидаты от Ленинского и Верх-Исетского района. Голосовать смогут граждане третьего и девятого избирательных округов. В довыборах могут принять участие до 110 тысяч человек, однако наблюдатели отмечают невысокую явку на подобные мероприятия. В пресс-службе горизбиркома уточнили, что процедура приема голосов началась в 8.00 утра и продлится до 20.00. На участках дежурят добровольцы, которые следят за соблюдением антиковидных мер. Измеряют температуру тела и раздают СИЗы. Напомним, в Екатеринбурге открыли памятную доску скончавшейся от коронавируса депутату и директору Дома детского творчества Елене Дерягиной.

