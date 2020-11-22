В Екатеринбурге начались довыборы в городскую думу

В Екатеринбурге начались довыборы в городскую думу

Сегодня, 13:53ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге стартовали довыборы двух депутатов в городскую думу.

Вакантные места появились в гордуме из-за смерти Елены Дерягиной, Олега Кагилева посадили на семь лет за взятку.

Всего открыто 68 участков для голосования. Избираются кандидаты от Ленинского и Верх-Исетского района. Голосовать смогут граждане третьего и девятого избирательных округов.

В довыборах могут принять участие до 110 тысяч человек, однако наблюдатели отмечают невысокую явку на подобные мероприятия.

В пресс-службе горизбиркома уточнили, что процедура приема голосов началась в 8.00 утра и продлится до 20.00.

На участках дежурят добровольцы, которые следят за соблюдением антиковидных мер. Измеряют температуру тела и раздают СИЗы.

Напомним, в Екатеринбурге открыли памятную доску скончавшейся от коронавируса депутату и директору Дома детского творчества Елене Дерягиной.

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