Терапевт Романенко призывает заблаговременно готовить организм к наступлению холодов

Ранее стало известно о том, что 34 процента граждан России мерзнут на своих рабочих местах уже осенью, поскольку в этом году рано похолодало. Чаще остальных на холод жалуются сотрудники складов и магазинов, а также предприятий, работающих в сфере общепита.