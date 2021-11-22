Терапевт Романенко призывает заблаговременно готовить организм к наступлению холодов

Терапевт Романенко призывает заблаговременно готовить организм к наступлению холодов
Терапевт Романенко призывает заблаговременно готовить организм к наступлению холодов
Вчера, 23:18ПолитикаФото: pxhere.com
Главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, как нужно готовиться к предстоящей холодной погоде.

Как сообщают корреспонденты «Народных Новостей», чтобы подготовить организм к морозам, нужно задуматься о тренировке холодовых рецепторов.

Главные помощники в процессе создания небольшого охлаждения – это душ и прогулки под открытым небом. Кроме того, врач рекомендует снижать температуру воздуха в помещениях.

Оптимальный вариант для сна – температурный режим 18-22 градуса. Терапевт советует постепенно выходить из зоны комфорта. Татьяна Романенко пояснила: при температуре в 30 градусов в помещении даже в 10-градусный мороз на улице человек быстро замерзает. Риски переохлаждения в результате возрастают, резюмировала эксперт.

Ранее стало известно о том, что 34 процента граждан России мерзнут на своих рабочих местах уже осенью, поскольку в этом году рано похолодало. Чаще остальных на холод жалуются сотрудники складов и магазинов, а также предприятий, работающих в сфере общепита.

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