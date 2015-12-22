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Выступая в Екатеринбурге, Сергей Носов сказал, что муниципалитеты не должны быть иждивенцами области (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выступая в Екатеринбурге, Сергей Носов сказал, что муниципалитеты не должны быть иждивенцами области (ФОТО)

22 декабря 2015, 18:15ПолитикаДенис Таратонов
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