Выступая в Екатеринбурге, Сергей Носов сказал, что муниципалитеты не должны быть иждивенцами области (ФОТО)

Как рассказал Сергей Константинович, этот год выдался довольно напряженным для Нижнего Тагила, пришлось преодолеть немало трудностей. Тем не менее, городу удалось выполнить все поручения президента.

Когда в ноябре в Нижнем Тагиле побывал президент, он высоко оценил проделанную работу сообщил журналистам Сергей Носов.

В следующем году ситуация станет ещё сложнее, ведь бюджет города стал меньше. Это связано с тем, что город вынужден отдавать большую часть заработанных им денег в бюджет области, а затем ждать областного финансирования. Сергей Носов отметил, что при таком подходе муниципалитеты превращаются в иждивенцев, у них пропадает стимул развивать бизнес и экономику, привлекать инвестиции.

Не так давно, в 2012 году бюджет города на 55% наполнялся от собственных налоговых сборов, и лишь 45% приходило из области. В 2016 году картина сильно поменяется: 22% принесут собственные доходы и 78% даст область. Такое положение ставит муниципалитеты в крайне зависимое положение от области и тормозит развитие всего региона.

Сергей Носов считает, что бюджет города должен быть больше. Если разделить общий бюджет Свердловской области на количество человек, проживающих в области, и умножить на число жителей Нижнего Тагила, то получается, что городу должны выделять 17 млрд. рублей. В реальности Нижний Тагил получает вдвое меньше.

Сильный город — сильная область. Это аксиома, которая не требует доказательств. Почему-то все уверены, что сильные регионы означают сильную Россию, но в утверждении о городах все сомневаются.

Цитата с Ura.ru

В ходе конференции была затронута тема капитального ремонта. Мэр Нижнего Тагила назвал программу капитального ремонта в регионе полностью провалившейся и призвал областную власть признать, что было серьёзной кадровой ошибкой назначать Александр Караваева на должность главы фонда капитального ремонта. По мнению мэра, капитальным ремонтом должны заниматься не областные фонды, а непосредственно муниципалитеты.

В то же время Сергей Константинович выразил радость по поводу перехода в область полномочий по сбору и переработке мусора.

Наконец-то все предписания по ликвидации несанкционированных свалок будут передаваться области, а не городу.

Цитата с vsenovostint.ru

Тем не менее, мэр выразил опасение, что если программа по ТБО будет реализована так же, как и капитальный ремонт, то города и поселки будут завалены мусором.

Когда Сергея Носова спросили о том, кто, по его мнению, станет следующим губернатором, он ответил, что им будет тот, кого выберет народ. Он выразил веру в разум и умение народа разбираться в людях.

Сам Сергей Константинович намерен сконцентрироваться на работе в 2016 году.

Мои личные планы — выработать и реализовать чёткий план действий на 2016 год, связанный с тяжёлой экономической и политической ситуацией. Наша политика — это экономика.

Цитата с vsenovostint.ru