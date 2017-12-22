Деятели культуры Нижнего Тагила поддержали предложение президента о новом законе

Деятели культуры Нижнего Тагила поддержали предложение Владимира Путина о модернизации закона о культуре. Корректировки в законе будут направлены на упорядочение взаимодействия представителей культуры и уполномоченных органов. В частности, пристальное внимание было обращено на финансирование культурных проектов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил создать рабочую группу из представителей подходящих ведомств для разработки нового закона о культуре. Закон будет направлен на соблюдение прозрачности в деятельности культурных учреждений. Внесение корректировок в закон должно упорядочить взаимодействие представителей культуры и организаций.

Редакция TagilCity.ru побеседовала с деятелями культуры Нижнего Тагила, чтобы узнать, поддерживают ли они идею разработки нового закона в части упрощения межведомственных взаимодействий.

Собеседник редакции директор Нижнетагильского театра Кукол Татьяна Ткачева поделилась мнением, что существует проблема, связанная с финансированием глобальных проектов в театрально-зрелищных учреждениях. Она считает, что должны быть механизмы, чтобы сделать распределение финансов более качественным.

Я вижу, что существует некая проблема с финансированием больших проектов. Например, некий режиссер собрал команду, имеет свой профессиональный опыт, потрясающие результаты своей работы, а самое главное – творческую идею, которая может сплотить вокруг себя множество творческих людей и предлагает идею создания большого яркого проекта. Этот проект авторский, он продуман этим режиссером от начала и до конца. На высоком уровне этот проект руководством принимается, потому что совпадает с целями и задачами, которые власть ставит перед такими учреждениями. А затем наступает этап правильного финансирования этого проекта. Все это финансирование существует в рамках Федерального закона 44-ФЗ. Так, организаторы обязаны объявить конкурс на проведение проекта. И здесь, к примеру, перспективный, но малоизвестный другой режиссер, имея предпринимательскую жилку, тоже имеет право поучаствовать в конкурсном отборе. Тогда не факт, что изначальная идея будет воплощена. Или выигрывает некая коммерческая группа конкурс на театральный фестиваль. То есть, фестиваль уходит от организаторов, а позже к потенциальным организаторам приезжают эти коммерсанты и сообщают, что готовы взять театр на субподряд за определенную сумму, -- считает Татьяна Ткачева.

По словам директора Театра кукол, для того, чтобы было финансирование, нужно иметь имя, стать брендом. Но, с другой стороны, без финансирования не удастся завоевать имя.

Что касается нашего театра, до нас вся эта история в такой степени не доходит. Но мы понимаем, о чем говорят наши более авторитетные театры федерального и областного уровня. Жизнь не стоит на месте, и мы понимаем, что тоже когда-то можем дорасти до организаторов большого серьезного проекта. И здесь нам не хотелось бы оказаться в такой ситуации. Разработка нового закона - это большой прорыв для культуры в целом, для театрально-зрелищных учреждений, если лед в этом месте тронется. Тогда и скандалов, наверно, будет меньше, а качественного творчества – больше, -- озвучила свою позицию Татьяна Ткачева.

В Нижнем Тагиле творят и развиваются разные культурные учреждения и творческие площадки. В большинстве своем, они получают финансовую поддержку от государства.

В городе 3 театра: Драматический, Кукольный театр и Муниципальный молодежный театр. И проблемы с финансированием у них разные. Напомним, летом в Муниципальном молодежном театре разгорелся скандал из-за недовольства политикой директора театра Юлией Журавлёвой в части распределения

бюджета. Проверки деятельности директора Молодежного театра нарушений не выявили.