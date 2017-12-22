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Новости Нижнего Тагила

Новый министр здравоохранения назначен в Свердловской области

22 декабря 2017, 17:00Добавить новость
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22 декабря фтизиатр Андрей Цветков назначен новым министром здравоохранения Свердловской области.

Андрей Цветков занимает должность главврача Свердловского противотуберкулезного диспансера.

В начале своей карьеры он работал медбратом на скорой помощи, далее стал врачом, а затем и главным врачом Свердловских больниц.

С 2012 года он возглавляет Свердловский противотуберкулезный диспансер.

Игорь Трофимов, занимавший пост министра здравоохранения до Цветкова с мая 2016 года, перейдет на работу в Областную  клиническую больницу №1. Всего Трофимов проработал в должности министра здравоохранения 1,5 года, сообщает «Новый день».

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