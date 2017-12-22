Новый министр здравоохранения назначен в Свердловской области

22 декабря фтизиатр Андрей Цветков назначен новым министром здравоохранения Свердловской области.

Андрей Цветков занимает должность главврача Свердловского противотуберкулезного диспансера.



В начале своей карьеры он работал медбратом на скорой помощи, далее стал врачом, а затем и главным врачом Свердловских больниц.



С 2012 года он возглавляет Свердловский противотуберкулезный диспансер.



Игорь Трофимов, занимавший пост министра здравоохранения до Цветкова с мая 2016 года, перейдет на работу в Областную клиническую больницу №1. Всего Трофимов проработал в должности министра здравоохранения 1,5 года, сообщает «Новый день».