Сегодня, 22 декабря, депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно приняли отставку действующего мэра Александра Высокинского.

Официально вопрос о прекращении полномочий Высокинского в повестке не значился, но никто из парламентариев не возразил. Его обязанности временно исполняет вице-мэр Алексей Орлов. По словам председателя гордумы Игоря Володина, конкурс на должность главы города будет проведен 1 февраля 2021 года. Прием документов пройдет с 11 по 22 января. Напомним, сегодня утром стало известно, что Александр Высокинский официально подал в отставку.

