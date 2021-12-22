Созданный в Свердловской области департамент туризма возглавила Эльмира Туканова

Эльмира Туканова была главой Центра развития туризма Свердловской области. Но примерно 10 месяцев назад она подала в отставку. И, поскольку губернатор не возражал, она сменила место работы. С февраля по ноябрь свердловчанка была председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму.