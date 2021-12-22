Свердловских пенсионеров приглашают на прививку от COVID за деньги

На территории Кировоградского городского округа стартовало мероприятие, направленное на подавление распространения коронавирусной инфекции. Помимо других мер, принято решение о стимулировании граждан от 60 лет к участию в вакцинации за денежное вознаграждение. Среди них как неработающие пенсионеры, имеющие прописку в этом округе, так и ушедшие на заслуженный отдых бюджетники.
Размер выплаты для одного человека составляет 300 рублей. Чтобы получить эти денежные средства, предлагается поставить прививку от «короны» до конца этого года и в январе 2022 года. Уколы делают в Кировоградской центральной городской больнице. По окончании процедуры выдается сертификат о прохождении двух этапов вакцинации. Кроме него потребуется паспорт гражданина РФ, трудовая книжка, пенсионное удостоверение и справка о прививке из больницы.
Денежные выплаты в Кировоградском ГО стартовали вчера и продолжатся 23 декабря по адресу: Кировград, улица Свердлова, 44. Время — с 9.00 до 15.00. А в новом году их можно будет получить с 24 января по 28 февраля включительно, в будние дни с 9.00 до 15.00 по адресу: Кировград, ул. Калинина, 4, сообщает администрация Кировоградского ГО.