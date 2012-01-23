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До 3 марта тагильчане смогут получить открепительные удостоверения для участия в выборах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 3 марта тагильчане смогут получить открепительные удостоверения для участия в выборах

23 января 2012, 16:18Политика
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