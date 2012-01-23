До 3 марта тагильчане смогут получить открепительные удостоверения для участия в выборах

Для того, чтобы получить открепительное удостоверение и проголосовать на том избирательном участке, где будет находиться человек в день голосования, необходимо написать заявление. В нем должна быть указана причина отсутствия избирателя на месте жительства: командировка, лечение в стационаре или пребывание в местах лишения свободы.

Если вместо избирателя открепительное удостоверение получает его представитель, он должен иметь при себе нотариально заверенную доверенность.

С 18 января по 12 февраля 2012 года открепительные удостоверения можно получить в районных территориальных избирательных комиссиях города. В рабочие дни это можно сделать с 9 до 18 часов, перерыв – с 13 до 14, а в субботу и воскресенье – с 10 до 12.

С 13 февраля и до 18 часов 3 марта 2012 годаоткрепительные удостоверения можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жительства.