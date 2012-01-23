Многие рабочие УВЗ собираются на митинг, чтобы интересно провести выходные и сходить на концерт

Рабочих отвезут до железнодорожного вокзала на автобусе, потом они организованно пересядут в электропоезд. При этом поедут демонстранты с комфортом: в поезде «Экспресс», в вагонах повышенной комфортности. Далее после митинга для его участников будут выступать одни из самых народных артистов: Надежда Бабкина и группа «Любэ». Помимо этого, для работников завода обещают провести бесплатный фуршет.