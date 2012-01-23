Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Многие рабочие УВЗ собираются на митинг, чтобы интересно провести выходные и сходить на концерт
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Многие рабочие УВЗ собираются на митинг, чтобы интересно провести выходные и сходить на концерт

23 января 2012, 18:00Политика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?