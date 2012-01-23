Многие рабочие УВЗ собираются на митинг, чтобы интересно провести выходные и сходить на концерт
23 января 2012, 18:00Политика
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Непосредственные руководители подразделений Уралвагонзавода передают информацию своим подчиненным о том, что на митинге в поддержку Владимира Путина 28 января в Екатеринбурге можно будет хорошо провести время.
Рабочих отвезут до железнодорожного вокзала на автобусе, потом они организованно пересядут в электропоезд. При этом поедут демонстранты с комфортом: в поезде «Экспресс», в вагонах повышенной комфортности. Далее после митинга для его участников будут выступать одни из самых народных артистов: Надежда Бабкина и группа «Любэ». Помимо этого, для работников завода обещают провести бесплатный фуршет.
Я подумываю над тем, чтобы поехать, провести время, «потусоваться», сходить на концерт, погулять по городу, если удастся. А что дома-то сидеть? -- рассказала сотрудница УВЗ Екатерина.
При этом Екатерина добавляет, что поехать в Екатеринбург ради концерта и фуршета подумывают многие ее коллеги.
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