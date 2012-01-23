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НТВ показал «разоблачительную» передачу об отдыхе оппозиционеров (видео)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТВ показал «разоблачительную» передачу об отдыхе оппозиционеров (видео)

23 января 2012, 08:35ПолитикаОльга
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