НТВ показал «разоблачительную» передачу об отдыхе оппозиционеров (видео)

По данным журналистов НТВ, Прохоров отправился на Новый год вофранцузские Альпы, где якобы высадился «десант из шести вертолетов» воглаве с миллиардером. Кроме того, телеканал приводит слухи, согласнокоторым Прохоров купил один из Сейшельских островов. НТВ также«разоблачает» покупку Борисом Немцовым квартиры в Израиле, а ГеннадиемЗюгановым — виллы за границей. При этом подтверждения этим даннымжурналисты не приводят, ссылаясь либо на слухи, либо на некие публикациив СМИ.

Также в «ЧП» рассказывается о том, как отдохнули светский репортерБожена Рынска (в Лондоне), телеведущая Ксения Собчак (в Куршевеле),блогер Антон Носик (на Гоа), лидер движения в защиту Химкинского лесаЕвгения Чирикова (на Филиппинах), депутат-справедливорос Илья Пономарев(в США), а также оппозиционный активист Алексей Навальный (в Мексике).

В большинстве случаев НТВ приводит данные об их отдыхе на основемикроблогов упомянутых людей. Часть из них журналисты опросили лично,встретив, например Навального в аэропорту и спросив его, откуда у негоденьги на отдых в Мексике (в ответ Навальный заявил, что «отинопланетян»). Кроме того, в качестве контекста телеканал приводит кадрыпрошедших в декабре митингов протеста, а также посещенияоппозиционерами посольства США.

Помимо оппозиционных деятелей, в «ЧП» рассказывается о новогоднем отдыхепевца Шуры, Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Филиппа Киркорова и другихпопулярных личностей. Завершается передача кадрами с лидером ЛДПРВладимиром Жириновским.