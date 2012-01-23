В Свердловской области возбуждено дело о фальсификации итогов выборов
23 января 2012, 08:25Политика
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Следствие возбудило уголовное дело о фальсификации итогов выборов на двух избирательных участках Первоуральска.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о нарушении поступило вправоохранительные органы от одного из кандидатов в депутатыЗаконодательного Собрания Свердловской области.
По его данным, на двух избирательных участках было составлено по два протокола с указанием различных итогов проведенных выборов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренногост.142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Расследование делапродолжается.
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