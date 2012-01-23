В Свердловской области возбуждено дело о фальсификации итогов выборов

Как сообщает пресс-служба ведомства, сообщение о нарушении поступило вправоохранительные органы от одного из кандидатов в депутатыЗаконодательного Собрания Свердловской области.

По его данным, на двух избирательных участках было составлено по два протокола с указанием различных итогов проведенных выборов.