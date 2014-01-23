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Медведев: говорить о масштабной коррупции в Сочи можно по фактам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев: говорить о масштабной коррупции в Сочи можно по фактам

23 января 2014, 11:30ПолитикаПавел Сидоренко
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