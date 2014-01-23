Медведев: говорить о масштабной коррупции в Сочи можно по фактам

Говорить о масштабной коррупции в Сочи можно только руководствуясь юридическими критериями, а не досужими рассуждениями или эмоциями, сейчас таких данных нет заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу CNN.

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли его, что«часть этих (потраченных на Олимпиаду — ред.) денег пошла кому-то в карман», Медведев заметил, что «если будет доказано, что кто-то что-то украл или где-то есть коррупция.. то тогда можно говорить о масштабах коррупции».

Общие расходы на Олимпиаду в Сочи составили около 214 млрд рублей.

Сейчас у нас таких данных нет. Просто нет данных о том, что там какие-то запредельные цифры коррупции применительно к общей ситуации в стране. Да такого и не бывает. У нас, я вам откровенно сказал, не идеальная ситуация с этим вопросом, но это не значит, что в Сочи отдельный анклав, где ситуация какая-то другая, поэтому, когда некоторые наши коллеги эти вопросы комментируют, неплохо бы все-таки руководствоваться юридическими критериями, а не досужими рассуждениями или эмоциями добавил премьер.

Российские власти в рамках подготовки Олимпиады в Сочи потратили на развитие региона около 50 миллиардов долларов, в том числе 6,4 миллиардов непосредственно на проведение Игр, сообщил Медведев.

Первая цифра (6,4 миллиарда долларов) — это собственно Олимпиада, а вторая (50 миллиардов) — это цифра развития региона, потому что, решая олимпийскую задачу, мы, конечно, занимались развитием самого региона сказал премьер.

При этом он отметил, что цифра, потраченная на развитие региона, разумна.

По словам премьера, благодаря вложениям удалось создать около 500 тысяч рабочих мест и почти до нуля снизить безработицу в этом районе Краснодарского края. Кроме того, была создана инфраструктура, которой там никогда прежде не существовало.

Президент РФ Владимир Путин (в интервью российским и иностранным телеканалам):

Каких-то крупных, крупномасштабных коррупционных проявлений в рамках реализации сочинского проекта мы пока не видим. Есть то, о чем я уже сказал, есть попытки исполнителей, подрядчиков завысить цену. Но это, повторяю еще раз, во всех странах мира происходит… Если есть объективные данные (о коррупции), дайте нам их, пожалуйста, как можно быстрее. Пока их нет, никто не дает.

Как власти критиковали ход олимпийского строительства

В феврале 2013 года Владимир Путин в ходе осмотра горного кластера Олимпиады в Сочи жестко раскритиковал затягивание сроков строительства комплекса трамплинов.

Это что получается, вице-президент Олимпийского комитета так стройку вниз тянет? Молодцы! Хорошо работаете- сказал тогда глава государства.

После этого своего поста лишился вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов.

Как пройдет церемония открытия Олимпиады

Церемония открытия зимних Игр состоится 7 февраля 2014 года и начнется ровно в 20:14 по московскому времени, что будет символизировать год проведения первых в истории России зимних Игр. Церемония открытия пройдет на Олимпийском стадионе «Фишт» и продлится около трех часов. Кульминацией церемонии, как на всех Играх, станет зажжение чаши Олимпийского огня. Имя того, кому будет предоставлена эта честь в Сочи, не разглашается, но известно, что зажжена чаша будет с помощью факела, побывавшего в космосе.

Зажжением чаши завершится Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014», которая стартовала в Афинах 29 сентября 2013 года и к моменту открытия Игр преодолеет за 123 дня 65 тысяч километров пути по всей России.