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Три жителя Нижнего Тагила зарегистрировались на выборы в Молодёжный парламент региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три жителя Нижнего Тагила зарегистрировались на выборы в Молодёжный парламент региона

23 января, 09:30Политика
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