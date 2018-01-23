Три жителя Нижнего Тагила зарегистрировались на выборы в Молодёжный парламент региона

В составе Молодёжного парламента насчитывается 50 депутатов, срок их полномочий истекает через два года. Право на участие в голосовании в качестве кандидата имеют свердловчане от 16 до 30 лет. Потенциальный депутат должен проживать на территории Среднего Урала на постоянной основе.

27 января сбор документов от кандидатов в молодёжную избирательную комиссию будет завершён. Регистрация потенциальных депутатов происходит по принципу самовыдвижения участников.

В Нижнем Тагиле в Ленинском районе уже были зарегистрированы два кандидата, в Тагилстроевском районе – один человек.

18 января администрация Ленинского района города совместно с территориальным избиркомом организовала встречу с представителями школ, вузов и ссузов. Участники выборов были проинструктированы по вопросам выдвижения в Молодёжный парламент.

Самых креативных и социально активных тагильчан приглашают принять участие в выборах депутатов Молодёжного парламента в качестве кандидатов. У горожан появится шанс воплотить свои идеи в жизнь на благо города и его жителей, передают в пресс-службе мэрии.