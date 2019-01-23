Депутаты Екатеринбурга согласуют с прокуратурой отчет об израсходованных средствах

В течение часа члены комиссии обсуждали введение отчетности об израсходованных средствах. Думцы не смогли принять единого решения, так как депутатские расходы подразумевают разные траты.

Возникло много вопросов по поводу отношения некоторых расходов к тратам на депутатскую деятельность.

Вот в пример нам показывают отчет: поездка на Ганину Яму, скандинавская ходьба с шоколадками. Это депутатская деятельность? спросил вице-спикер гордумы уральской столицы Виктор Тестов.

К единому мнению депутаты так и не пришли, они решили согласовать форму отчета с прокуратурой, сообщает Znak.com.