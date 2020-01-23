Михаил Мишустин назначил двенадцатого заместителя

Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Еще одним распоряжением он увеличил количество заместителей с 11 до 12.

Александр Грибов с февраля 2015 года избран председателем Общественной палаты Ярославской области. В 2016 году он стал депутатом Госдумы от партии «Единая России».