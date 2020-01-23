Михаил Мишустин назначил двенадцатого заместителя

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Премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил количество заместителей главы аппарата правительства и назначил депутата Александра Грибова двенадцатым заместителем. Соответствующее постановление размещено на сайте Кремля.
Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Еще одним распоряжением он увеличил количество заместителей с 11 до 12.
Александр Грибов с февраля 2015 года избран председателем Общественной палаты Ярославской области. В 2016 году он стал депутатом Госдумы от партии «Единая России».
Президент Владимир Путин назначил Михаила Мишустина, главу Федеральной Налоговой Службы (ФНС), премьер-министром РФ. Вице-премьером стал его бывший заместитель Дмитрий Григоренко.
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