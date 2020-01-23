Высокинский и Шипулин официально вступили в "Единую Россию"
Сегодня, 23:14ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Заявление главы Екатеринбурга Александра Высокинского и депутата Госдумы от Свердловской области Антона Шипулина о вступлении в партию «Единая Россия» было одобрено, сообщает Znak.
Как рассказали изданию в пресс-службе отделения партии в регионе, их заявление было рассмотрено и одобрено. Это значит, что они официально стали ее членами. Партийные билеты Шипулину и Высокинскому пока еще не были вручены, потому что корочки еще не готовы.
Александр Высокинский написал заявление о вступлении в партию почти сразу после того, как стал главой Екатеринбурга осенью 2018 года. Недавно он подал еще одно заявление.
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