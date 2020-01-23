Высокинский и Шипулин официально вступили в "Единую Россию"

Как рассказали изданию в пресс-службе отделения партии в регионе, их заявление было рассмотрено и одобрено. Это значит, что они официально стали ее членами. Партийные билеты Шипулину и Высокинскому пока еще не были вручены, потому что корочки еще не готовы.