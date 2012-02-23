Доходы кандидатов в депутаты опубликуют в пятницу
Сейчас уточняются последние данные некоторых претендентов на кресло в городской думе Нижнего Тагила. Информация о финансовом благополучии народных избранников будет опубликована на сайте горизбиркома в пятницу, а во вторник в газете «Горный край».
Так же в пятницу, 24 февраля, будут готовы избирательные бюллетени,которые сразу разошлют по территориальным и окружным избирательнымкомиссиям.
На сегодняшний день из списков будущих депутатов выбыл ещеодин кандидат – Игорь Холманских, который баллотировался по спискукандидатов от «Единой России». По данным городской избирательнойкомиссии Нижнего Тагила, Холманских не может претендовать на место вгордуме, так как является доверенным лицом кандидата в ПрезидентыВладимира Путина.
Возможно, кто-то ещё из кандидатов покинетпредвыборную гонку в ближайшее время – в судах Нижнего Тагила сейчасрассматриваются множество исков, которые подают друг на другаполитические партии и самовыдвиженцы. Возможно, кто-то сам снимет своюкандидатуру, не исключают в избирательной комиссии. Одномандатники могутсделать это до 27 февраля, а партии могут отзывать кандидатов из своихсписков до 2-го марта.