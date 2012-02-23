Доходы кандидатов в депутаты опубликуют в пятницу

Так же в пятницу, 24 февраля, будут готовы избирательные бюллетени,которые сразу разошлют по территориальным и окружным избирательнымкомиссиям.

На сегодняшний день из списков будущих депутатов выбыл ещеодин кандидат – Игорь Холманских, который баллотировался по спискукандидатов от «Единой России». По данным городской избирательнойкомиссии Нижнего Тагила, Холманских не может претендовать на место вгордуме, так как является доверенным лицом кандидата в ПрезидентыВладимира Путина.