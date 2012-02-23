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Уральские рабочие прибыли в Москву «постоять за Путина»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральские рабочие прибыли в Москву «постоять за Путина»

23 февраля 2012, 14:01ПолитикаОльга
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