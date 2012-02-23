Уральские рабочие прибыли в Москву «постоять за Путина»

Поезд следует вне расписания, это 17 вагонов, все они купейные и в РЖДотносятся к категории «фирменные» - об этом сообщает корреспондент«Газеты.ру» Екатерина Винокурова, она присоединилась к поездке вЕкатеринбурге. Рабочим обеспечили трехразовое питание. В Москве обещалиавтобусную экскурсию по городу.

Официальный организатор – областная федерация профсоюзов. При этомсвердловские власти утверждают, что поездка оплатили сами рабочие –скидывались по 5-10 рублей на заводских проходных, чтобы отправитьделегацию в Москву на митинг. Федерация профсоюзов оценивает стоимостьпоездки в один миллион двести тысяч рублей. При этом, как отмечаеткорреспондент, найти в поезде хоть одного человека, который скинулся на путешествие хотя бы рублем, так и не удалось — в ответ на этот вопрос все только смеялись, сообщает «Эхо Москвы».